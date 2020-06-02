新冠肺炎：染疾醫生全身變黑　搶救無效離世

湖北武漢市中心醫院醫生胡衞鋒，今年1月感染新冠肺炎，需倚賴人工心肺機（ECMO）續命，治療期間皮膚發黑。他3月時病情好轉，毋須使用ECMO，更轉入普通病房治療，惟隨後兩度出現腦出血，最終因病情惡化，延至周二（2日）搶救無效身亡。

胡衞鋒為該院泌尿外科副主任，於1月下旬與同院的心外科副主任易凡被確診感染新冠肺炎，兩人治療期間皮膚發黑，一直受各界關注。後者於上月6日康復出院，目前正在家中休養。有知情人士指，胡的病情相對較重，且在治療期間「他情緒不穩定」。

胡衞鋒染疫後留醫武漢市中心醫院，至2月7日轉入武漢市肺科醫院深切治療部並使用ECMO。他病情曾明顯好轉，3月22日撤下ECMO，至4月11日拔除氣管切開套管，能夠正常說話，3日後轉入普通病房。不過，胡在4月22日及5月21日先後腦出血，至周二搶救後不治。

自內地新冠肺炎疫情爆發，武漢市中心醫院先後有5名醫生不幸染疫離世，包括被稱為疫情「吹哨人」的眼科醫生李文亮，眼科主任梅仲明、甲狀腺乳腺外科主任江學慶、眼科副主任朱和平以及胡衞鋒。