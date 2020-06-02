傳北京叫停買美國貨後　國企仍買18萬噸美國大豆

新冠肺炎疫情及「港版國安法」爭議導致中美關係緊張，消息指北京已指示國有農產商貿企業暫停進口美國大豆等部分美國農產品。但美國貿易消息其後透露，中國國企在周一（1日）買入至少18萬噸美國大豆。暫未知華企繼續進口美國農產品的原因，美商估計或與中國的大豆貨源需求龐大有關。

英媒引述3名美國貿易商消息人士指，中國國企買入3個貨櫃的美國大豆，預定於10月至11月付運。其時將為美國大豆出口旺季，為一年中價格最低的時間。消息人士稱，不知道華企在北京下指示後仍繼續進口的原因，猜測他們「有可能想殺價，也有可能是因為其他議程」。美國農業部及貿易代表辦公室均未有回應。

彭博社較早時引述消息人士指，北京正檢視中美因香港問題而關係緊張的升溫局勢，而中國政府官員已要求中糧及中儲糧集團等國企暫停購買美國大豆、豬肉、粟米和棉花；更指一旦華府再就香港問題有所行動，北京將再叫停更多進口美國貨的貿易。報道指出，中國國企周一買入的大豆數量相對算少，此前的一次購買量是以百萬噸計。