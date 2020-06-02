川航爆玻璃報告出爐　密封矽膠破損滲水氣致破裂

四川航空一架空中巴士客機前年5月飛行期間，因機頭擋風玻璃窗碎裂，險釀成嚴重空難。內媒周二（2日）報道，事件的調查報告已出爐，顯示最大可能肇因是擋風玻璃密封塗層破損，致受壓爆裂脫落。

事發於2018年5月14日，涉事的川航空巴A319-100型號客機，當日執飛從重慶飛往西藏拉薩，共有旅客119人，及9名機組人員。據中國民用航空安全信息系統訊息顯示，該編號3U8633的航班當時機頭右擋風玻璃的矽膠密封塗層可能破損，導致擋風玻璃內部存在空腔，外部水氣滲入並存留於擋風玻璃底部邊緣。

由於電源導線被長期浸泡後絕緣性降低，在擋風玻璃左下部轉角位出現潮濕環境下的持續電弧放電。電弧產生的局部高溫導致雙層結構玻璃破裂，擋風玻璃因無法承受駕駛艙內外壓差，最終從機身爆裂脫落。

當飛機在3.2萬呎高空時，駕駛艙的右風擋突然爆裂脫落，令飛機失壓，幸最終備降成都。事後27名乘客和2名機組人員送院，其中機長劉傳建手部幾乎凍傷。最後中國民航局向該航班機組人員授予「中國民航英雄機組」稱號及其他獎勵，其中劉傳健更獲得「中國民航英雄機長」稱號及500萬人民幣（約550萬港元）獎金。