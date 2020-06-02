新冠肺炎：台51天無新確診　推三倍券促消費

台灣周二（2日）公布無新冠肺炎確診病例，已連續51日無本地個案，至今累計443人確診，當中7人病亡。台行政院長蘇貞昌同日宣布推出刺激消費的振興券，定名為「三倍券」，將於7月1日發放預購，由今年7月15日起至12月底可使用，凡台灣公民及擁有居留證的外籍配偶均合資格。

蘇貞昌表示，三倍券就是讓民眾花1千元（新台幣，下同，約263港元），可購買3000元（約790港元）消費券。三倍券實體券分兩種面額，分別為500元（約131港元）和200元（約53港元），另備行動支付、信用卡等。120萬名中低收入戶，將獲政府直接發放3000元的消費券。

蘇貞昌指出，三倍券採取「三好一最」原則，即是讓民眾好領、好樂、好刺激、最溫暖。市民只需持健保卡到便利店、郵局均可以領取，但三倍券不能用作購買股票、禮券、繳稅、香煙、保單。

蘇貞昌指出，政府針對弱勢社群推出的1萬元（約2600港元）紓困部分，已核發出31億元（約8.2億港元）。除發放現金外，助貸款和減負擔的紓困措施受惠人數亦將近1000萬人。