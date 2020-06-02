內地促文明行為　公交工具搶座位罰款兼拘留

北京市為促進公眾美德，周二（2日）起正式開始實施《北京市文明行為促進條例》（下稱條例），當中除較為人熟知的不文明行為如隨地吐痰、放狗不清理糞便等將被處罰外，在公共交通工具上搶佔座位最嚴重除被罰款，更可被拘留。

條例全文共6章63條，內容確定文明行為的定義，並聚焦在公共領域的涉他行為，除針對公共衞生、公共場所秩序、交通出行、社區生活、旅遊、網絡電信等領域的不文明行為提出重點治理要求外，同時納入一些新冠肺炎疫情期間實施的疫情防控行為，例如患流感戴口罩、出外用餐使用公筷公匙等。條例又對9個生活領域的文明行為作出具體規範，除上述重點治理領域外，還包括文明觀賞、醫療秩序和綠色環保生活。

條例又對其他法律法規已有處罰的行為作出銜接性規定，例如放狗不清理糞便破壞市容環境衞生者，可依據《北京市養犬管理規定》罰款50元（人民幣，下同，約55港元）；在禁煙場所或排隊時吸煙者，可依據《北京市控制吸煙條例》罰款50元。另以刻畫、塗污或其他方式損壞文物古蹟、旅遊設施者，或乘坐公共交通工具搶佔座位者，可依據《中華人民共和國治安管理處罰法》最高罰款500元（約550港元），並最多拘留10日。

據指，這次立法的特點共有3個，除引導公民崇德向善，促進社會發展進步外，條例亦充分考量到北京的政治定位、歷史傳統、人文背景、民俗風情等實際狀況，體現帶頭作用。最後是讓市民切實承擔責任、統一權責，把促進文明當成份內事。