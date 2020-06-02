髮製品疑來自再教育營　學生進廠工作遭剃頭

境外媒體報道，新疆髮製品業近年發展迅速，疑與再教育營有關，部分中國髮製品，包括假眼睫毛、假髮等均來自「被關押者」；部分學生進入再教育營後，就被送至假髮工廠工作，有人更被剃光頭髮。美國海關及邊防局衞局目前已禁止從新疆進口髮製品，而進一步調查顯示，涉事髮製品公司的商業模式或與再教育營有關。

報道引述山東青島一間假髮出口商證實，其公司幾種產品均出自新疆，並聲稱擁有自己的製造商，而公司只是派員前往採購材料。另有其他公司分享所知訊息，至少有10名女性曾提到，進入再教育營後就被立即剃頭，但不確定頭髮之後的去向。

一名曾與當地毛髮製品廠商來往的巴基斯坦商人表示，自己曾從朋友處獲悉，毛髮的來源是來自再教育營，不少「被關押者」進去剃頭後，頭髮就被廠商取走。另約有5000人被派去髮製工廠工作，每天工作約20至22個小時，惟每月收入最多只有500元人民幣（約550港元）。

據了解，中國是世界上最大的毛髮製品出口國，全球供應量超過80%，每公斤新鮮人髮可賣11至14元美元（約85至109港元），經加工後可賣更高價格；而新疆當地髮製品業蓬勃發展，從2009至2019年，毛髮製品的產值從每年1億美元（約7.8億港元）增長至9.375億美元（約73億港元）。