法院駁回韓國瑜抗告確定　罷免投票倒數

台灣民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜，投票將於周六（6日）舉行。韓國瑜一方早前就罷免向最高行政法院提出抗告，惟周二（2日）遭駁回。近日有傳總部設於高雄的內政部警政署保安警際第五總隊（簡稱保五總隊）要求屆時投票的警員先登記，內政部長徐國勇則強調要求警員保持中立，又澄清登記只為調班安排。

針對這次罷免提案，韓國瑜一方4月8日向台北高等行政法院遞出聲請停止執行狀，強調罷韓聯署活動偷步違法，但遭駁回。韓陣營不服提抗告，遭最高行政法院於5月7日駁回。韓陣營上月下旬第二度聲請停止執行同樣遭駁回，之後再提抗告。最高法院合議庭周二作出裁決時表示，罷免程序若停止，會影響高雄市民投票實現憲法罷免權，對公益造成損害，因此駁回抗告，全案確定。

高雄市議員林于凱早前指，保五總隊要求有意願罷韓投票者需登記。內政部長徐國勇周二上午在行政院記者會中表示，經他向警政署了解，一些警員的執勤時間因與投票時間重疊，保五總隊才為調班作出因應。徐國勇強調，警員的投票權需要保障，絕不干預警員投票。

另交通大學學生會針對設籍高雄的學生，周一推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」計劃，因時間剛好在罷免投票日前夕，引發爭論。交大學生會周二在Facebook指出，計劃由過往活動收入支付，未使用任何學校補助或學生會會費，更從未收受任何政治團體的資金，重申這次返鄉專車活動出發點是為同學服務，盼外界勿多作臆測。

作為立法院第三大政黨的台灣民眾黨，該黨主席柯文哲連日在市議會接受質詢時表示，所有事「交給高雄市民決定」，沒有隔岸觀火，更不會落井下石。至於國民黨前主席朱立倫則在Facebook發文呼籲高雄髙民，「四年後用政績PK，不要用政治PK」。