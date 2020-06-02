警搗3製假窩點　查獲假濾清器價值逾百萬人民幣

湖北十堰市警方周二（2日）透露，東岳分局在「打假護東風」行動中破獲3宗假冒註冊商標案，搗毀3個製假窩點，拘捕8名涉嫌假冒註冊商標犯罪疑犯，並查獲3.4萬餘個假東風濾清器，價值100多萬元人民幣（約110萬港元），以及1.5萬餘個假冒紙板箱、110餘萬張假冒商標、防偽標籤、合格證等。目前疑犯已被採取強制措施，案件仍在進一步深挖中。

去年以來，東風商用車公司接獲多宗投訴，指濾清器有質量問題，然而職員查證後，發現該批產品均是假冒偽劣品。去年10月24日，警方經過兩個多月調查，終在一間專賣濾清器的店內抓獲涉製假、售假犯罪的黃某等3人。經黃某等人供述後，東岳分局經偵、刑偵、網安多警種聯合作戰，經過數月周密部署後，又於今年5月18日搗毀2個製作假冒東風品牌紙箱、東風防偽標識的犯罪窩點，把李某、方某等5人緝拿歸案。

據李某供述，其會通過印發小名片的方式招攬訂單，並在網上定制、購買相關模板，然後用自家工廠設備非法仿製生產再偷偷銷售出去。警方指，李某、方某等人並未與相關供應商簽訂生產協議，更沒有獲得相關品牌的授權，只是對客戶「按需生產」。目前，3個製假窩點的涉案物品已悉數被扣押。