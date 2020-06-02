官方公布非洲豬瘟新應急方案　要求養殖戶自檢報告

農業農村部周二（2日）公布，為適應非洲豬瘟防控新形勢新要求，強化常態防控，並指導各地科學規範處置疫情，當局印發今年第二版的新方案，要求養殖戶自檢，發現有豬隻出現疑似非洲豬瘟症狀，應及時報告。而生豬運輸過程中發現疫情，則由發現地負責報告、處置。

最新的《非洲豬瘟疫情應急實施方案（2020年第二版）》指出，任何單位和個人一旦發現生豬、野豬出現疑似非洲豬瘟症狀、異常死亡等情況，應立即向所在地畜牧獸醫主管部門、動物疫病防控等機構報告，有關單位應立即按規定通報訊息。

方案要求養殖戶自檢發現感染豬隻的，應按規定及時報告，經縣級以上部門確認，且生豬無異常死亡的，應撲殺確診豬及其同群豬，對其餘豬群，應隔離觀察，21天內疫區、受威脅區無新發病例，方能解封和恢復生產。而屠宰場所自檢發現者，應暫停生豬屠宰活動，全面清洗消毒，經檢測合格後才可恢復生產。

方案又調整疫情響應分級標準，特別重大（I級）疫情響應，在21天內對發生疫情的多數省份，且病例持續增加、擴散，對產業發展和經濟社會構成嚴重威脅時啟動。而重大（Ⅱ級）響應標準，發生疫情省份數目則由5個以上提高至9個以上；較大（Ⅲ級）疫情響應的標準，則調整為4至9個省份，或3個相鄰省份。