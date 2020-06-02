北京擬中醫藥條例　詆毀中醫藥最高可負刑責

新冠疫情席捲全球，內地宣稱中醫藥在治療病情時發揮效用。北京市衞健委、市中醫局會近日聯同相關部門，起草《北京市中醫藥條例（草案公開徵求意見稿）》，向公眾徵求意見。當中提到，詆毀、污衊中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序者，最高可負刑事責任。

草案在上月29日至本月28日公開徵求意見時間，當中寫道，為繼承和弘揚中醫藥，保障和促進中醫藥事業發展，保護人民健康，根據《中華人民共和國中醫藥法》和有關法律、法規，結合北京市實際，制訂本條例。條例將適用於市內的中醫藥醫療、預防、保健、科研、教育、文化等及相關的監督管理。

草案內容包括，中醫藥服務與保障、規範與管理、保護與傳承、開放與創新及法律責任。當中提到，開展中醫藥文化宣傳和知識普及活動，應當遵守國家有關規定。任何組織或者個人，不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義謀取不正當利益；以及不得詆毀、污衊中醫藥。

若違反上述規定，詆毀、污衊中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為者，由公安部門依法管理處罰；構成犯罪者，依法追究刑事責任。