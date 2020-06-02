新冠肺炎：國內航線逐步恢復　大興機場日均班次上升

內地新冠疫情影響，國內及國際航班均大受影響。據北京大興國際機場周二（2日）消息，按照中國民航局和北京市的防控要求，機場在切實做好旅客防控工作的同時，積極推動復工復產。自周一（1日）起，機場的國內航班開始逐步恢復，當日執行國內航班335班次，為國內航班在夏季日均計劃總量約60%，完成旅客流量3.34萬人次；機場預料在本月，日均航班量逐步增至約500班。

在航班航線方面，大興機場周一執行的國內航班，比上月底新增105班次，旅客流量新增約1萬人次，增幅均達到約45%。中國南方航空、中國東方航空、上海航空等航空公司，周一起在大興機場每日平均始發航班達到至少70班。而中國國航在日均始發航班達13班，主要飛往上海、廣州、深圳、杭州等城市。

機場表示，將嚴格執行進港、出港、中轉旅客測溫措施，針對國內航班逐步恢復，目前已航站樓內設置30條旅客測溫通道，並加強安檢現場等人員密集區，廂式電梯、擺渡車等密閉空間的消毒工作。另根據旅客量和航班，餐飲、零售店面均恢復營業。