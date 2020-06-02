生命權糾紛案召庭前會議　江歌母：未知劉鑫會否出席

中國籍女留學生江歌2016年在日本被殺，兇手前女友兼江的閨密劉鑫，因事發躲在房內未開門施救，被江母江秋蓮入稟法院控告，案件將於周五（5日）在山東青島市城陽區人民法院召開庭前會議。但江秋蓮表示，目前還不清楚劉鑫是否出席會議。江的代理律師黃樂平周二（2日）首次就案件發聲，坦言希望大眾以法律的視角看待案件是與非。

江秋蓮周一（1日）向內地傳媒透露，她於上月29日接到法院來電通知，獲悉要召開庭前會議，後來更收到法院傳票，但未有透露會議目的和內容。據城陽區人民法院開庭傳票顯示，因生命權糾紛一案，江秋蓮作為被傳喚人應於周五上午9時，前往夏莊法庭第一審判庭參加庭前會議，而傳票中的注意事項中載明，被告經傳票傳喚，無正當理由不到庭者，將以缺席判決。

黃樂平表示，在去年10月正式代理此案，曾有同行對江母抱有成見，但他還是願意接手。他又指出，「江秋蓮為人比較樸實，也算通情達理」，希望此案回歸法律層面，以法律的視角看待案件是與非。

據此前報道，劉鑫與殺害江歌的兇手陳世峰曾是情侶，分手後被陳趕出家門，搬去江歌的公寓借住。2016年11月2日，陳找上門與劉女理論，江歌讓劉先進家門，然後獨自在門口應付陳，結果與對方爭執期間遭殺害。劉則一直留在屋內，直到警方到場才肯開門。