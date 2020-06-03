花都兩日逮2通緝犯　老師殺學生後逃亡逾30年

廣州花都公安逮獲在北京犯故意殺人案的疑犯周某（中）。

廣州花都警方近日接連拘獲2名潛逃多年的外地命案逃犯，其中包括約23年前北京發生的一宗故意殺人案疑犯周某。另一案件疑犯為死者的老師，犯案後逃亡逾30年。

周某涉嫌於1997年9月，在北京長辛店鄉楊公莊橋頭犯下故意殺人案，作案後潛逃至今。上月25日，廣州市花都區公安分局接獲線索，指被北京市公安局豐台分局網上通緝的周某可能以假身份潛藏在花都區獅嶺鎮。

經廣州花都區公安分局核查，發現周某用假身份信息，在獅嶺鎮金獅大道一間皮具公司打工，警員在接獲線索當日將周某逮獲。證據當前，周某亦如實交代了當年殺人後潛逃的事實。

在逮獲周某之後一天，廣州花都區公安分局刑警大隊再接獲發現可疑人物線索，該人涉與1989年12月在廣西玉林市寒山嶺發生的命案有關。案中一名肖姓女子遇害，疑犯為死者的老師溫某。由於溫某作案後逃離，公安機關將其列為網上在逃人員。

上月26日，花都區公安分局根據線索開展調查，終鎖定溫某在花都區新華街一帶活動及居住。經確認人員身份後，辦案警員同日在新華街某小區將溫某拘捕歸案。