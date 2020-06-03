河源地盤塌棚8死事故　5公職人員受查

廣東河源市龍川縣麻布崗鎮建築地盤上月發生的塌棚事故造成8死1傷，河源市紀委監委官網周一（1日）發布消息稱，5名公職人員因涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查。

消息指涉嫌嚴重違紀違法的公職人員包括：龍川縣紀委副書記、監委副主任鐘石崇，縣自然資源局黨組成員劉偉雄，麻布崗鎮黨委書記兼副鎮長張輝康，崗鎮人民政府副鎮長張海峰，以及經已退休的麻布崗鎮前國土資源所所長楊祥明。

上述各人當中，2人屬國土資源領域公職人員，2人屬發生事故的麻布崗鎮領導，另有1人屬該縣紀檢監察幹部。其中，鐘石崇在2018年1月龍川縣監察委員會掛牌成立後當選監委副主任。張海峰則負責應急管理、安全生產、自然資源等工作。劉偉雄分管執法、自然資源開發利用與所有者權益、臨時用地等工作。

事發於5月23日，麻布崗鎮一建築地盤的樓宇頂層棚架突然坍塌，多名工人由高處墮下，搜救人員到場救人，最終8人搶救無效，另1人受輕傷。事發後一日，河源市委常委會召開會議，其中提到要依法依規做好事故調查工作。其後，河源市亦先後召開全市安全生產工作的視像會議，並於周一起全市啟動「安全生產月」和「安全生產萬里行」活動。