美參議員警告　英國使用華為或會令美軍取消派駐F35

美國共和黨參議員柯頓（2日）周二在一個視像聽證會上向英國國會議員表示，中國正在利用科技巨企華為，試圖在英、美之間挑撥離間，他又警告如果英國使用華為設備，可能會影響到美國放棄在英國部署F35戰機。

英國今年初決定容許華為參建當地的5G網絡建設，但參與份額的上限為35%，並排除華為在5G敏感核心領域之外。

柯頓在英國下議院防務委員會的聽證會上向英國議員表示，他希望英、美保持雙方牢固的特殊關係，又說擔心中國利用華為，令英、美兩國在高科技領域產生嫌隙。而對於早前有報道指，英國首相約翰遜希望在2023年前完全排除華為在英國的5G建設之外，柯頓對此表示歡迎，但希望英國政府能早於2023年排除華為。

此外，柯頓又表示，若果英國使用華為的設備，有可能影響美國部署F35戰機在英國的計鬥劃。他稱F35戰機掛載了精確制導武器，而英國使用華為的設備，會提供機會給中國軍方的黑客闖入美軍的物流營運，令駐英的美國空軍及武器處於「危險的風險」。

柯頓指，美國未來幾年計劃增強在太平洋的防衞態勢，或需從其他司令部調派資源，因此在英國派駐空軍資產於華府已惹起爭議；而若果英國使用華為，還會把美軍置於在其他地方不會面對的作戰風險。故此柯頓就這些因素警告英國議員，不要以為美軍重新考慮在英國的部署只是「口頭說說」而已。

另一方面，華為亦在加拿大市場遇到挫折，加國3間主要電訊公司中有兩間決定不採用華為建設5G網絡。加拿大貝爾公司（Bell Canada）決定以愛立信作為供應商，而研科（Telus Corp.）則宣布會與愛立信和諾基亞合作。華為表示，期望加拿大政府完成有關評估，並按證據就華為在當地5G網絡的角色作出決定。