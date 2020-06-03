女網紅為吸粉　違法駕貨櫃車單腳伸窗外

江西贛州市于都縣公安局高速交警大隊近日查獲一宗危險駕駛行為，一名女網紅為了在短片平台上「吸粉」，竟在高速公路上無證駕駛貨櫃車，更在行車期間將腳伸出車窗外。

網名「婷姐」的女子，上月25日在短片平台上載一段駕駛貨櫃車的片段，畫面中她身穿小背心配熱褲，一手按着軚盤，同時將一隻腳擱在打開的車窗外。她的豪邁駕車姿態，雖於短短數小時便獲數過萬點讚，但同時遭人向交警舉報。江西高速交警直屬八支隊第四大隊接報後隨即開展調查，並利用出現在短片中的車牌與路面監控畫面作比對，最後成功鎖定了一輛拖頭，並查出司機的身份。

經過跟蹤布置，高速交警隊員於5月28日凌晨2時40分許，在尋全高速安遠段截獲該輛拖頭，並當場逮獲一名女司機。經查證，該名女子的駕駛執照僅可以駕駛小型汽車和輕型貨車。民警其後翻查女子的短片平台帳號，發現她不止一次駕駛拖頭。據該女子稱，因為家中剛巧有拖頭，於是邊開駕駛邊拍片，竟發現「粉絲」數目不斷上升，於是繼續拍下去。

最後，該名女子除因准駕不符及妨礙安全駕駛行為，遭警方共罰款250元（人民幣，下同，約275港元），兼扣14分和拘留10天。至於將拖頭交給女子駕駛的胡某，則被罰款1000元（約1100港元）。