連雲港「藥神」案二審宣判　涉案被告均被有減刑1人無罪

江蘇連雲港「藥神」案周二（2日）以網絡開庭的形式二審宣判，檢方將起訴罪名由銷售假藥罪改為非法經營罪，林永祥等3名主要被告的刑期均減為有期徒刑5年，並處罰款10萬元（人民幣，下同，約11萬港元）；另11名原審被告的刑罰均有所減輕，其中1人被判無罪。判決下達後，林永祥表示由於當局對其的羈押期已長與被判決的刑期，將會申請國家賠償。

公訴機關指控，林永祥等人在2011年至2014年7月間，在不同渠道購進大批印度生產無進口批文的「吉非替尼」、「甲磺酸伊馬替尼」、「鹽酸厄洛替尼」、「甲苯磺酸索拉非尼片」等抗癌藥物，經香港通過「水貨客」帶至深圳，再銷售至內地各地，銷售金額由5萬元至590萬元（約5.5萬至654萬港元）不等。

法院二審認為，上訴人林永祥、張旭等10名被告人，違反國家藥品管理法，在未取得藥品經營許可證的情況下，非法經營未經批准的藥品。其中，林永祥、張旭等人非法經營數額達50萬元（約55.4萬港元）以上，情節特別嚴重；林翔、王蜂等4名被告人非法經營數額10萬元以上，均構成非法經營罪；而曹旋昌非法經營數額不足10萬元，不構成非法經營罪，被判無罪。