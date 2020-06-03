員工業績不達標　公司懲罰生吃蚯蚓

網傳貴州畢節市一間裝飾公司為懲罰業績不達標的員工，要求有關人士生吃蚯蚓和泥鰍。公司表示，若不吃蚯蚓，員工可繳交500元人民幣（約550港元）罰款代替，更揚言要報復爆料員工。知情者周一（1日）透露，經查，活動現場有 3 位員工生吃蚯蚓。目前，警方、市場監督管理局及人社局等多部門已介入調查，對公司負責人初步進行現場訓誡。

內地傳媒報道，涉事公司要懲罰業績不達標的員工，他們會被罰生吃蚯蚓、泥鰍或請全員吃早餐。有被罰員工一手拿蚯蚓，一手拿礦泉水，待在場人士倒數後，當眾生吞蚯蚓。有人面對活生生的蚯蚓問道：「這個會有寄生蟲的，還是動的，吃了會不會有問題？」。公司高層聲稱，員工都知道相關獎懲制度，無人提出反對。

該市七星關區區委外宣辦人員指，經查，有關活動都是營銷策劃，目的在於衝業績。警方已立案調查，調查該公司行為是否違法，市場監督管理局也充會依照相關的法律法規作出處罰。有內地律師表示，該公司侵犯員工的人格尊嚴，同時傷害員工身體。公司作出的侮辱行為，員工可解除勞動合約，並且要求對公司負責人進行治安處罰。