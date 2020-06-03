英媒聲稱中國擬改造士兵基因　官媒斥對華解讀走火入魔

英國傳媒周一（1日）報道，中國可能正計劃對士兵進行基因改造，組織一隊在戰場上能比對手更大、更強，甚至沒有痛苦的超級部隊。內地官媒周三（3日）轉載報道，形容西方媒體對中國的解讀上已進入「走火入魔的境地」。

報道引述英國皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）的專家指，中國或正計劃對士兵進行基因改造，讓他們成為超級部隊，凸顯中國正在加緊備戰，即將改變東亞地緣政治的現勢平衡。經過基因改造後的士兵，在戰場上比對手速度更快，力量更強，更加聰明，甚至沒有痛覺，聽力和夜視能力都會極大提高。

報道還提及南方科技大學前副教授賀建奎，早前聲稱自己利用基因編輯技術來製造「基因編輯嬰兒」一事。該名專家稱，基因編輯技術已在植物界得到證實，肯定可應用於人類身上，所以可合理推測，中國正在所有陣線提升戰場士兵的能力。他又指，美國在軍事生物科技、人類能力增強上投入大量資金，英國已經落後。

官媒轉載報道時，表示上述結論及有關報道的荒謬程度，連外國讀者都「看不下去了」；又引述中國外交學院國際關係研究所教授李海東指，該專家為炒作「中國威脅論」，竟提出如此荒謬、違背正常人理智和邏輯的論調，反映出西方社會內部確實有一批奇怪的人，在對中國的解讀上已進入走火入魔的境地。