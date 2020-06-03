新冠肺炎：隱瞞行程致50人隔離　男子獲刑1年

新冠肺炎疫情期間，山東省聊城一名男子為避免隔離，隱瞞從湖北返鄉的行程，導致50名接觸者需要被隔離，其所住村莊也被封。山東省莘縣人民法院日前依妨害傳染病防治罪，判處該名男子1年有期徒刑。

法院審理查明，被告李某及其劉姓妻子今年1月21日駕車從湖北黃石回到莘縣居所住。根據傳染病防治法規定，李某夫婦需採取甲類傳染病的預防、控制措施。同月24日，村委幹部排查從湖北返鄉人士時，李某夫婦為免遭隔離，竟謊稱當月6日回到莘縣，從而令2人未列入重點觀察範圍。

同月25日，李某夫婦外出拜年，翌日劉婦發燒，李某帶其就診，並在村醫詢問時再次隱瞞從湖北返鄉日期。同月29日，劉婦持續發燒，村委向鎮政府報告。經檢測，劉婦確診感染新冠病毒，李某終被揭未按疫情防控規定隱瞞行程日期。

法院審理認為，李某違反傳染病防治法的規定，拒絕執行衞生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施，隱瞞自湖北歸家日期，不如實報告，致使新冠肺炎有傳播的嚴重危險，其行為已經構成妨害傳染病防治罪。對於法庭所作判決，李某表示服判不上訴。