內地5月天災頻生　經濟損失近146億人民幣

廣東、廣西、雲南等多個省市近日受暴雨、冰雹、水浸和乾旱等自然災害影響，令民眾生命財產受到威脅。應急管理部周三（3日）發布消息稱，上月統計數據顯示，共有1331.2萬人次受災，53人死亡或失蹤，6.6萬人次緊急轉移，2200多間房屋倒塌，28.1萬間房屋損壞，直接經濟損失145.8億元（人民幣，下同，約161億港元）。

內地20個省市區於上月出現4次強降雨天氣，其中廣東、廣西和湖南等地水浸情況嚴重。廣東廣州、東莞等上月19日至22日出現山泥傾瀉等自然災害，共有7人死亡、直接經濟損失9.1億元（約10億港元）。另受自然災害影響，內地農作物總受災面積逾2412萬畝，其中超過121萬畝農地失收；與近5年同期平均值相比，今年5月因災死亡失蹤人數和直接經濟損失分別下降79%和64%。

雲南上月出現高溫少雨天氣，較往年高1至4℃，降雨減少8成以上，受旱範圍涉104個縣市，受災民眾115.2萬人、農作物受災面積1042萬畝，直接經濟損失23億元（約25億港元）。雲南昭通市巧家縣發生黎克特制5級地震，造成1.1萬人受災，4人死亡，1100餘間房屋損壞，部分交通、電力、通信等基礎設施受損，直接經濟損失1.2億元（約1.3億港元）。

另統計顯示，在西藏昌都市邊壩縣上月曾發生雪崩，遭成2人死亡；甘肅中部、青海等地出現霜凍降溫天氣，農作物受災面積達24.7萬畝，直接經濟損失近5億元（約5.5億港元）。