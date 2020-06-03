逾300年歷史剪刀廠易手　九成老字號經營困難

受新冠肺炎疫情持續，內地不少百年老字號亦飽受衝擊。據北京產權交易所消息顯示，有369年歷史的北京剪刀廠王麻子，近日股權再度易手。而慈禧太后吃後讚不絕口的天津狗不理包子，則於上月宣布終止股票掛牌。有統計顯示，現存全國老字號企業9成經營陷入困難。

創立於清朝順治年間（1651年）的王麻子剪刀廠，在過去三個多世紀以來，以造工精良和耐用見稱。但踏入上世紀90年代之後，品牌因缺乏創新，經營和管理手法落後，雖然多次轉手，卻未能擺脫困境。報道指，北京王麻子剪刀廠2002年資產負債率高達216.6%，同年申請破產，商標轉讓給北京櫟昌王麻子工貿有限公司。惟品牌業績未得到改善，今年5月公司再掛牌轉讓權股連同王麻子商標，並最終由廣東一家剪刀企業接手。

至於擁有162年歷史的天津狗不理包子，曾經名揚天下。該國有企業於2005年被天津同仁堂收購後，2015年在全國中小企業股份轉讓系統公司營運的新三板掛牌上市，品牌之後改走高端路線，卻因過度擴張，出現加盟店參差不齊和定價過高等問題，致品牌形象持續下滑。之後集團加盟陸續萎縮，目前在北京只剩下王府井和前門兩家門店。上月11日，狗不理食品公司正式從新三板退市。

同是百年老店的北京烤鴨名店全聚德，近年業績亦持續低迷，受疫情影響，該公司今年第一季度營收按年減少逾5成，虧損達8850萬元人民幣（約9800萬港元），淨利潤按年跌逾900%。全聚德總經理周延龍日前受訪時表示，客流減少是導致近年收入下降的重要原因。

有分析指，像狗不理包子、全聚德這些老字號，只能靠品牌知名度吸引外地遊客，卻被當地人嫌棄，致缺乏競爭力。加上老字號走不出傳統管理框架，很難在傳承和創新中找到平衡。據中國品牌研究院數據顯示，內地認定的1600多家老字號企業當中，有20%只能維持生計，70%舉步維艱，能有盈利的只有約10%。