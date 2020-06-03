深圳樓市現隱憂　逾期供樓及斷供個案趨升

綜合內地傳媒報道，鑑於疫情影響經濟，深圳樓市出現隱憂！報道指出，抵押貸款逾期、個人房貸斷供現象慢慢開始上升，雖然斷供潮尚未到來，但一些銀行已開始警惕小微企業貸款潛在的逾期風險。

報道引述銀行經理透露，中型企業一般預留2至3個月現金，小工廠老闆基本是一有錢就投入生產，其客戶在深圳經營40至50人規模的模具廠，春節過後也沒有太在意疫情衝擊，只預留1個月現金，詎料上游大客戶4月底減半訂單，客戶撐不過來，已經辦了貸款延期。以前銀行面臨企業抵押貸逾期多半是企業間的經濟糾紛，現在不少源自產業鏈傳導。

另外，深圳的銀行人士透露，抵押貸款違約較去年同期增加，多是公司倒閉失去供樓收入，以前每個月大概只有幾個客戶斷供，現在每個月大概有10幾個客戶，但走到賣樓地步的客戶不多，大多是綜合情況辦理延長貸款期限或轉按。

綜合多名銀行人士指出，抵押貸款逾期、個人樓按斷供現象慢慢開始增加，雖然斷供潮尚未到來，主要是深圳樓市抗跌力強，但一些銀行已開始警惕小微企業貸款潛在的逾期風險，對小微企業貸款審查更嚴格。不過，有報道也提到，個人抵押貸款仍是深圳各大銀行的至愛，2019年至2020年4月深圳合共交易15萬套房子，有13萬套是抵押貸款，業內人士透露，如今信用貸的熱度明顯高於往年。

在結構失衡下，深圳樓市成交量已回升，二手住宅平均價於今年4月漲到每平方米尺6萬多元人民幣（逾6.6萬港元），5月更是量價齊漲，有些人不滿足抵押貸款，改為嘗試信用貸來分一杯羹，但這也讓信貸違約的陰影開始浮現。

由於大多數深圳人相信深圳樓市供需不平衡的狀況暫難改變，長期來看，供應持續減少，但常住人口卻持續上升，且土地供應結構失衡，工業商業用地供應多、住宅用地供應少的局面多年來未改變，讓民眾敢於加大槓桿。