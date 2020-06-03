中印邊境衝突　兩軍指揮官周六談判

疑似印度軍人破壞偵察車，又向解放軍投擲石頭。

中國及印度邊境近日傳出爆發鬥毆事件，兩國局勢緊張。據印度傳媒引述軍方人士報道，為緩解邊境沿線兩個地區的緊張氣氛，雙方邊境部隊指揮官曾於周二（2日）會面，為周六（6日）再度談判奠定基礎，希望藉談判解決是次對峙危機。

報道指，印度陸軍第3軍團少將指揮官，周二與中國指揮官會晤；消息指出，雙方最高指揮官會議預計周六舉行，將討論雙方部隊從拉達克兩個對峙地點一帶撤離的事宜。而根據現有的實際控制線管理架構，兩軍部隊均不能在實際控制線有爭議地區駐軍，惟因雙方就對峙地區的控制線定義有所分歧。

另印度總理莫迪與美國總統特朗普周二通話，就中印邊境對峙交換意見。對此，中國外交部發言人趙立堅周三（3日）在記者會表示，中方在邊境問題的立場是一貫、明確，嚴格遵守兩國有關協定，維護邊境地區和平與穩定。他強調，目前中印邊境局勢總體穩定、可控，雙方有完善的涉邊機制和溝通渠道，有能力通過對話協商解決問題，不需要第三方介入。

據此前報道，中國與印度軍方上月在控制線一帶巡邏期間發生摩擦，雙方互毆、丟擲石塊等。曾傳有印方士兵遭中方扣留且繳械，但印度官方予以否認。