省禁毒辦銷毀逾1.7噸毒品　嚴打金三角販賣渠道

海南省禁毒辦和省公安廳周三（3日）在海口火力發電廠，銷毀大批包括海洛英、冰毒等10多種早前檢獲的毒品，共重1.725噸。大部分毒品從緬甸、泰國或越南進口，經雲南等地轉運至海南。當局表示，將嚴厲打擊金三角等境外毒品流入，致力逮捕境內外毒梟，並搗破境內外向海南販毒的網絡和管道。

省禁毒辦等部門舉行2020年集中銷毀毒品儀式，共銷毀近22公斤海洛英、30.3公斤冰毒、61公斤K仔等大批毒品，全數採用無害化處理方式銷毀。當局指，檢獲的冰毒和K仔大多來自廣東，而海洛英則來自雲南、廣西等地；另有大部分毒品由外省或外國人士隨身攜帶、郵寄進入海南。統計顯示，毒品原產地多來自緬甸、泰國、越南等國，多經由雲南和廣西兩條販毒渠道轉運到海南。

省禁毒委於今年推行「毒品大堵截」和「斷梢行動」專項攻堅行動，嚴厲打擊各類毒品犯罪活動。當局今年以來共破獲152宗毒品刑事案件，逮捕330名涉案疑犯，收容108名戒毒人士，檢獲3.68公斤毒品等。

省政府自2016年11月開展「禁毒三年大會戰」，截至上月15日，省內共破獲逾1.04萬宗毒品刑事案件，逮捕超過1.4萬名疑犯，檢獲各類毒品共10.24噸，收容5532名戒毒人士。全省現有吸毒人士佔總人口比例下降至3.6%。