3大電訊商棄華為　選歐洲設備商為5G合作夥伴

美國一直以威脅國家安全為由，游說盟國不要採用中國電訊設備商華為5G網絡設備。加拿大電訊商貝爾（Bell）和研科（Telus）周二（2日）分別宣布，選擇歐洲電訊設備商作為5G網絡設備合作夥伴。連同之前表態的羅傑斯（Rogers），加拿大電訊「三巨頭」都已明確表態在5G網絡建設中會與歐洲供應商合作。

總部位於蒙特利爾的加拿大貝爾公司宣布，瑞典的愛立信將為貝爾的全國5G網絡提供無線接入網設備。貝爾公司總裁兼首席執行官比比克（Mirko Bibic）表示，貝爾希望在愛立信和其他5G合作夥伴支持下，保持加拿大在下一代移動通訊的領先地位。

而總部位於溫哥華的研科公司宣布，已選擇愛立信和芬蘭的諾基亞作為5G網絡建設的設備合作夥伴。該公司已計劃未來3年內在關鍵技術組件上再投入400億加元（約2289億港元），推動5G網絡建設。首席財務官弗倫奇（Doug French）曾經在今年2月透露，該公司將在5G網絡建設中採用華為公司的設備。目前加拿大政府尚未就是否允許華為進入加拿大5G網絡市場作出決定。