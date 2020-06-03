坐16年冤獄改判無罪　吳春紅索償1800萬人民幣

河南省商丘市男子吳春紅，2004年因投毒被判故意殺人罪成而入獄。今年4月1日，河南省高級人民法院再審理案件，法院認為吳春紅犯故意殺人罪的事實不清、證據不足，改判無罪，當庭釋放。惟吳已坐16年冤獄，他近日向當局申請國家賠償約1800萬元人民幣（約2000萬港元）。河南省高級人民法院周二（2日）出具受理案件通知書稱，吳的申請符合立案條件，決定予以受理。

2004年11月15日，商丘市民權縣周崗村發生一宗中毒案件，兩名孩童因「毒鼠強」中毒，1死1傷。警方認定吳春紅為疑犯，是因瑣事「投毒報復」。2005年6月23日至2007年10月30日，商丘市中級人民法院3次以故意殺人罪，判處吳春紅死緩。河南省高級人民法院3次以「事實不清」為由，發回重審。

今年4月1日，吳春紅案再審。河南省高級人民法院經審理查明，原審認定吳春紅犯故意殺人罪的事實不清、證據不足，對吳春紅及辯護人、河南省人民檢察院提出的應當改判吳春紅無罪的意見，予以採納，判決吳無罪。

吳春紅因入獄而導致健康受損，需長期求醫；他表示，除了賠償，更重要的是辦案機關能公開道歉及恢復其名譽。吳春紅稱，16年的冤獄耽誤不僅是自己的青春，最遺憾的是沒照顧好家庭，獲賠後將由兒女支配賠償金。