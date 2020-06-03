省人大推安全條例禁校園欺凌　8月1日實施

內地不時傳出校園欺凌事件，引起社會關注。湖北省十三屆人大常委會周三（3日）舉行第十六次會議，會上表決通過《湖北省學校安全條例》，要求省政府着力解決學校安全工作，從學校安全保障、校園安全管理、應急與事故處理等方面作出規定；《條例》將於8月1日起施行。

針對預防和有效處理校園欺凌和暴力行為，《條例》規定，推動形成學校、家庭、社會結合的校園欺凌和暴力防治工作體系。校方應建立校園欺凌和暴力防治工作早期預警、事中處理和事後干預機制，展開校園巡查，發現相關行為應及時制止並調查處理，必要時向學校主管部門和公安機關報告。

學校亦應採取措施保護、幫助受欺凌和暴力的學生，展開相應的心理輔導等。對實施欺凌和暴力行為的未成年學生，學校應批評教育和警示談話，視情節和危害程度給予紀律處分，情節嚴重的記入學生綜合素質評價。

另《條例》規定，縣級以上人民政府的公安部門，應將校園及周邊治安納入社會治安防控體系，建立校園及周邊治安形勢研判、訊息互通互享、聯動應急處置工作機制。另應加強警校合作，在治安情況復雜的校園建設警務室，建立校園周邊日常巡邏防控制度，並應在校園周邊安裝監控裝置，應連接至公安機關、教育部門的監控和報警平台。