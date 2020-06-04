新冠肺炎：內地推地攤經濟穩就業　滿地垃圾衞生堪憂

內地新冠肺炎疫情截至周四（4日）凌晨，累計83,021宗確診個案，4634人病亡，現有確診病例72宗。天津市周三（3日）新增1宗無症狀感染病例，為境外輸入個案，目前在市空港醫院進行隔離醫學觀察。由於疫情重創內地經濟，27省市地方政府明確鼓勵發展地攤經濟，雖然有助疫情後回復小市民生產生活，但同時也帶來一系列環境問題。

天津市周三確診一名境外輸入無症狀感染病例，患者是一名32歲由西班牙返國的中國籍留學生，她在周日（31日）由馬德里乘坐CA908航班抵達天津濱海國際機場，入境時體溫正常，申報無疾病症狀，但事後發現其抗體檢測結果證實其曾經確診，在送往醫院隔離後，在周三的核酸檢測發現其帶有病毒，為無症狀感染者。

內媒周四（4日）報道，指據完全的統計，上海、、濟南、南寧、鄭州、南京等27市政府，分別公開表明鼓勵發展地攤經濟。其中，上海將在周六（6日）舉行首届上海夜生活節，打造具有煙火氣、上海味、時尚潮、國際範的夜上海新形象，支持特色小店開展「外擺位」經營，並對外擺時間、擺放範圍等實施精細化管理。

另山東濟南市也提出，要合理釋放地攤經濟，通過​​夜間經濟IP品牌、培育夜間經濟主題街區、舉辦夜間經濟特色活動、打造夜間經濟文化品牌等，大力發展夜間經濟，促進消費轉型升級；適度允許商家製作個性化店招、店牌，允許街頭藝人街頭演唱，增加城市居民就業機會。

但地攤經濟也帶來不少問題，遼寧大連市周二（2日）首啟地攤經濟計劃，翌日有網民反映，該夜市一開，不僅造成嚴重的交通堵塞，同時為街道的衞生環境帶來重負，一夜過後，有關街道地上布滿塑膠袋、一次性餐具碗筷、廚餘垃圾，多名清潔工人需連夜清掃。目前，涉事夜市已被勒令停業整改。