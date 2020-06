台媒周四(4日)報道,指近日發現俄羅斯的新冠肺炎疫情官方網站,在地圖部分顯示出台灣的青天白日滿地紅旗,同時又將台灣描述為「國家」。有網民推測,一直以大陸交好的俄羅斯,突然在國家官網上違背「一中原則」,可能暗示中俄關係有所變動。中方暫時未有相關的回應。

據悉,該網站俄羅斯官方用於公布全球疫情數據的網站,全網以俄文顯示。其中在地圖部分點擊台灣,將文字介紹翻譯成英文後,顯示為「今日新冠病毒在台灣國(Coronavirus in the country of Taiwan Today)」,而點擊香港時所顯示的,則為「今日香港的新冠病毒(Coronavirus in Hong Kong Today)」。