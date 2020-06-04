內地兩年8萬宗違規減刑假釋案　最高檢促糾正

最高檢周三（3日）召開新聞發布會，通報全國檢察機關開展刑罰變更執行法律監督工作情況。會上指出，全國檢察機關過去兩年糾正了一批「有權人」、「有錢人」刑罰變更執行不符規定的案件，查辦徇私舞弊減刑、假釋、暫予監外執行案件52宗。

自2018年以來，全國檢察機關對減刑、假釋、暫予監外執行（簡稱減假暫）提請和裁定安排，共發出糾正違法和檢察建議8.6萬宗，當中8萬宗獲採納。減假暫的問題主要圍權錢交易、徇私舞弊、失職瀆職等，而這些問題最常出現於職務犯罪、金融犯罪和黑社會性質犯罪案的罪犯身上。

最高檢第五檢察廳廳長侯亞輝在會上指出，執行刑罰存在多個問題，包括個別執法人員對刑罰變更執行制度認識不正確、對刑罰變更執行評審標準不明確致執法尺度不一，以及罪犯獄中表現的考核標準未能準確反映其改造情況。

侯亞輝以早前在北京打死老翁一案被告郭姓男子為例，案中郭男因殺害女友曾被判無期徒刑，卻經9次減刑後獲釋。今年3月14日，郭男因拒戴口罩與段姓老翁發生糾紛並打死段翁。經查，郭男服刑期間，郭男家屬等人請託劉姓和隋姓獄警違規為郭男減刑提供幫助，劉、隋二人其後因涉嫌徇私舞弊和受賄被查。侯亞輝要求檢察機關吸取此案教訓，持續加強對「以權贖身」、「提錢出獄」等問題的監督糾正。