新冠肺炎：深圳首名無症狀感染孕婦　誕下男嬰自帶抗體

內地傳媒周三（3日）報道，深圳首名新冠肺炎無症狀感染孕婦，康復後上月30日在深圳市第三人民醫院順利誕下一名健康男嬰，男嬰經核酸檢測沒有感染，一出生就攜帶新冠病毒抗體。目前，二人已順利出院。

報道指，該名孕婦籍貫為湖北宜昌，長居深圳。今年1月中旨，她與丈夫前往湖北探親，停留一晚後翌日下午抵達家中。同月月底，她曾出現發燒，經物理降溫後很快回復正常。至2月初，孕婦因母親確診新冠肺炎，而與丈夫一同隔離點接受隔離14天，惟期間檢測為陰性；後來再回家後，夫婦倆自行在家隔離至3月底便坐火車返回深圳。

至4月初，該孕婦為了產檢前往醫院就診，惟檢測確診，由於本身沒有發燒、咳嗽等症狀，她以無症狀感染者被轉至醫院治療。院方表示，CT顯示孕婦肺部沒有病灶，決定暫時不給予藥物治療，而密切觀察其病情並調整治療方案。

至上月30日，孕婦在醫院順產男嬰，體重3.34公斤。院方對其及嬰兒的分泌物、羊水等標本進行核酸檢測，結果均為陰性，並在男嬰標本中檢測到病毒抗體，意味他一出生就自帶抗體。醫生認為，是母親把抗病毒能力傳給孩子，胎盤和胎膜是母嬰阻斷的首要器官，成為保護男嬰的天然屏障。