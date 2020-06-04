警破「暗網」販賣隱私訊息集團　逮3人

廣東珠海市警方周三（3日）通報，破獲一宗侵犯公民個人信息案，拘捕3名疑犯，繳獲用於販賣個人信息的電腦、手機、銀行卡等作案工具一批。目前，疑犯已被刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。

據了解，珠海高欄港警方今年4月接到市民舉報，稱在一個境外聊天軟件上認識一名自稱可以出售公民個人信息的網民，並收到相關樣板，在付費後便收到數十條名為韓某的隱私信息。經警方調查，發現上述的隱私信息與公安部門查詢記錄完全相同。

公安部高度重視案件，並立即督辦當地警方徹查。警方在隨後的調查中發現，該販賣隱私信息的犯罪集團，通過「暗網」平台發布各類行業數據、公民個人信息，再利用「暗網」聊天工具進行溝通聯絡，最終形成一個多層級的黑色產業鏈，嚴重侵犯了公民個人隱私。

專案組警員在今年4月22日分別在湖南、浙江、河北三地收網，成功逮捕31歲的朱某坡、34歲的趙某、22歲的劉某。經審訊，朱某坡承認自己在「暗網」論壇上大量發布提供查檔、查住宿、查身份信息的貼文，在有人提出需求後，會已800元查詢一次全國開房記錄、500元查詢一次車輛軌迹等價格，出售指定的個人隱私信息。