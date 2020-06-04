珠海警方搗破犯罪團夥　涉非法交易盜賣公民訊息

廣東珠海市高欄港警方周三（3日）表示，日前偵破一宗公安部督辦的「4.14暗網」侵犯公民個人信息案，拘捕3名疑犯。經查，涉案犯罪集團按照不同類型的個人信息收費，以比特幣、物聯卡、支付寶等交易，涉案3人已被依法刑事拘留。

警方4月初接獲市民報案，稱在一個境外聊天平台上，認識一名自稱可出售公民個人信息的網友，同時收到相關樣板。他付費後，對方立即發送的一個名為韓某的數十條隱私信息。經查，該集團分工明確，通過「暗網」平台發布查詢販賣各類行業數據、公民個人信息等資料，並利用「暗網」的聊天工具與他人溝通聯絡，最終形成一個多層級的「暗網」黑色產業鏈，嚴重侵犯公民個人私隱。

案件查清後，警方分別赴湖南、浙江等地收網，先後拘捕3名疑犯。他們交代，成員會先在「暗網」論壇上發布大量提供查住宿、查身份信息等消息，並開設聊天群組用於查詢交易。當有人需要，就會以查詢一次全國開房紀錄800元（人民幣，下同，約890港元），車輛軌迹500元（約550港元），戶籍信息100元（約110港元）等開價，再利用比特幣等交易，然後聯繫中間商轉至另一成員查詢反饋，中間層層牟利。