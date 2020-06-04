新冠肺炎：商務部推24條措施　推動湖北自貿試驗區發展

內地新冠肺炎疫情受控，為進一步重振湖北疫後經濟，推動湖北自貿試驗區高質量發展。商務部官網周四（4日）發布《商務部關於支持中國（湖北）自由貿易試驗區加快發展若干措施的通知》，包括提升貿易發展質量、優化營商環境、完善市場運行機制、深化國際經貿合作、加強組織保障5方面，共24條措施。

通知指出，要培育湖北外貿發展新動能，支持湖北自貿試驗區建設國家外貿轉型升級基地、開展跨境電商零售進口試點，支持相關片區建設跨境電商綜合試驗區、創建服務外包示範城市等。

另建立健全外商投資促進、投資服務、投資保護等工作機制。積極為湖北自貿試驗區外資企業紓困解難，推進重點外資項目落地，支持企業復工復產，不斷優化營商環境。利用雙邊經貿合作機制和中國國際進口博覽會、中國與北歐經貿合作論壇等展會、論壇平台，發揮駐外經商機構作用，支持湖北自貿試驗區開展國際採購、投資促進、人文交流等國際經貿合作。

措施又支持湖北自貿試驗區結合發展定位先行先試，探索建立反向定制產業基地，推動產業鏈深度融合；支持有關片區開展供應鏈創新與應用試點，完善戰略性新興產業供應鏈體系；為培育建設國際消費中心城市提供指導，推進消費升級、服務升級。