疑再現假奶粉　女嬰1歲就發育胸部

繼湖南和廣東廣州近日疑出現「假奶粉」後，江西宜春豐城一名1歲女嬰疑飲用名為「貝因美•臻佑」的奶粉後，近日進行身體檢查時發現，她的胸部開始發育。女嬰的旬姓母親到涉事店舖討要說法時，店舖老闆隨後失聯。經內媒曝光後，生產廠商回應稱，旬女購買的奶粉部分是冒牌產品，「公司不會對（該種）產品造成不良後果負責」。當地市監部門周四（4日）表示，已介入調查。

旬女上月為女兒洗澡時，發現孩子的胸部有硬塊，情況異常；他的丈夫以為孩子正處於發育期間，可能是正常現象。惟旬女質疑，「孩子還這麼小，怎麼可能會發育？」旬女帶女兒到醫院檢查身體，醫生為她進行雄性激素和生長激素檢測，診斷結果為「雙側乳腺低回聲區，可能發育」。

旬女表示，女兒從9個多月大後開始飲用該款奶粉，懷疑是奶粉出問題所致。旬女平日通過微信向當地一間名為「群嬰會」的母嬰店老闆購買，再由老闆送貨上門。群嬰會店員表示，相關產品並無擺放在店內貨架出售，「她（旬女）都是與老闆直接取貨」。惟事件曝光後，旬女未能聯繫該名老闆。

貝因美公司得悉事件後，強調上述店舖未獲正式授權，只有部分奶粉屬於該公司的產品，其餘均是冒牌產品，「貝因美的產品符合國家安全標準，不會造成嬰兒早熟的問題」。該公司認為，嬰兒性早熟有很多原因，不能確定是奶粉問題所致。旬女表示，會先向豐城市市場監管部門反映情況，再找權威機構檢測奶粉，並為孩子進行全面身體檢查。

當地市監部門周四表示，周三已向涉事店舖職員詢問情況，對方聲稱，店內出售的貝因美奶粉均來自正規渠道，「所有奶粉都是正品，沒有一個是假的」。兒科醫生分析，圖片顯示，該女嬰或存在乳房發育的情況，但可能是食用其他食物或身體疾病所致，無法斷定是奶粉問題。