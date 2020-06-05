警破網絡販槍案　逮79人繳93把槍

江蘇淮安市警方周三（3日）通報一宗重大網絡販槍案，搗破一個網絡販賣火藥槍和配件的犯罪集團，拘捕79名疑犯，共檢獲非法改裝火藥槍82把、氣槍11把，是淮安繳獲槍枝最多的一宗網絡販槍案。目前，疑犯均被採取刑事強制措施。

事發於去年年初，淮安警方接到省公安廳的指示，逮捕一名徐姓疑犯，並同時搜出一把火藥動力長槍、子彈及彈殼152顆。經審訊，徐指有關槍械和相關零件在網上購買，主要用於送人收藏或在山區獵殺野生動物所用。

警方通過徐的電商平台交易記錄，發現徐曾向6個上家購買槍枝組裝零件，於是前往四川省犍為縣逮捕經營者施某。警方繳獲施某手機進行數據分析，發現其利用在電子商務平台建立的店舖，向多人轉售不同類型的工具槍、工具彈等配件。為此淮安市警方組成56個追繳小組，前往26個省份104個地級市追繳有關槍械。

淮安市公安局刑警支隊副支隊長汪志剛表示，該案的疑犯在電商平台開設了間店舖，以一般工具的名義出售槍枝配件，在私下教人改造、組裝槍枝。被捕的79人中大部分是購買和槍枝持人，該批有槍枝殺傷力較大，特別是火藥槍。雖然疑犯大都宣稱自己購買、改裝槍枝主要用於狩獵，但汪志剛又指出，近年利用槍枝殺人、械鬥的案件時有發生。