白牌車機場載客遇查　逆行逃走撞兩車就擒

廣東省深圳市警方周二（2日）在深圳寶安國際機場檢查車輛時，發現一輛懷疑白牌車。該車為逃避截查逆線而逃，先後撞毀一輛私家車和一輛警車，最後剷上行人路被迫停下，警員及時趕到將司機拘捕。

事發於當日下午2時許，交通運輸行政執法支隊（下稱執法隊）機場大隊聯同機場交警在空港八道截查車輛時，發現一輛白色私家車形迹可疑。該車司機發現執法人員後，突然倒車並逆線逃走，先撞上後方一輛私家車，之後該白色車繼續行駛，並擦撞一輛趕到的警車。

白色車之後繼續加速逃走，卻因現場行車緩慢，竟撞破護欄並剷上行人路，卻因而造成車身嚴重受損致無法行駛。這時執法人員趕到，將白色車的凌姓司機制服。車上的朱姓男乘客表示，當時打算乘車從機場前往東莞長安，機場有拉客的人帶他登上凌男的車。朱男又表示第一次遇到這種危險的情況，感到非常驚慌，更稱以後不會光顧白牌車。

警員之後將凌男帶回派出所進一步調查，被問為何危險駕駛，凌男竟回答因為「慌張」。他又承認違法載客，表示實際只收取車費80元（人民幣，下同，約88港元），其餘45元（約49港元）則付給拉客的人。最後警員向凌男開出違法行為通知書，罰款3萬元（約3.3萬港元），扣押涉案車輛30日。