男子捕中華鱘擬食用　遭判囚1年賠4萬人民幣

上海市崇明區人民法院周三（3日）公開審理一宗非法獵捕、殺害中華鱘案。法院指被告邢某某非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪成，判處有期徒刑1年，並罰5千元（人民幣，下同，約5536港元），同時需賠償對4萬元（約4.42萬港元）和向公眾公開道歉。

上海鐵路運輸檢察院指控邢某，去年8月駕駛自購漁船在沒有取得捕撈許可證的情況下，在上海崇明區佘山島北面水域實施捕撈，捕獲花鰱、鱸魚及一隻中華鱘個體。邢某將上述漁貨和中華鱘放入船上冰櫃進行冷藏，準備自己食用。經專家進行價格認定，涉案的中華鱘是一條年齡約為1至2歲的幼魚，價值約4萬元。

法院認為，邢某非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物，犯罪事實清楚，證據確實充分，應追究其刑事責任；但邢某某認罪認罰，在到案後如實供述自己的罪行，可以依法從輕處罰，逐作上述判決。

據了解，上海市十五屆人大常委會在今年5月14日通過了《上海市中華鱘保護管理條例》，這是立法史上首次為一種魚類而立一部法首例，開創了國內特有物種立法的先河。