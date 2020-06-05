警破特大境外賭博案　涉案賭資逾13億人民幣

江蘇南通市警方周四（4日）舉行記者會，披露一宗特大組織境外賭博案，案涉賭資逾13億（人民幣，下同，約14.4億港元），參與賭博的近百人，是南通市有史以來破獲涉案金額最大的賭博案件。該案主腦施某因賭博罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，去年一審判有期徒刑16年，並罰款1.23億元（約1.36億港元），今年年初二審維持原判。

據了解，賭博集團主腦施某20年前在上海從事白牌車生意，在有了一定資金後在多地農村做起了流動賭檔並放起了高利貸，而他在2005年因聚眾鬥毆被內地警方通緝，他隨後逃竄出境外，長期混迹賭場，逐漸掌握了其中的門道，做起了「洗碼」生意，向賭客提供所需賭資的籌碼。

據警方查明，施某的涉黑賭博集團自2007年4月至2018年5月案發，在澳門等地多家賭場開立賭博帳戶，多次組織內地人員前往賭博，賭資共計港幣4.6億元、5.2億人民幣（約5.7港元），施某的犯罪集團非法獲利港幣2341萬元1174萬人民幣（約1300萬港元）。

市公安局副局長杜松華表示，該案的成功偵辦得到了中央掃黑除惡督導組的高度肯定，本案的參賭人員，大多是企業經營者，有人更因沾染賭博一夜輸掉5000萬港幣；有的人賭博成癮，數億資產全部輸光，嚴重影響經濟安全和社會穩定。