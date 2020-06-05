警破非法獵捕販賣野生動物案　搜獲近5000張毛皮

內地傳媒周四（4日）引述浙江杭州桐廬警方消息，當局近日破獲一宗重大非法獵捕、收購、販賣野生動物案，共查獲14隻黃麂等野生動物、4894張各類野生動物毛皮、逾50公斤野生動物凍肉。目前，該案11名疑犯已被拘捕。

警方表示，今年4月初，發現轄區分水鎮周某父子以收購藥材為名，來往分水鎮及周邊農村地區非法收購野生動物。至同月22日晚，二人從外地非法收購野生動物皮毛返家時，被預先埋伏的警方拘捕，當場查獲數十張動物毛皮，後在其存放藥材的房間，查獲15個裝有野生動物毛皮的編織袋，並在雪櫃搜獲上述野生動物及其製品。

周某父子交代，二人經營藥材生意的過程中，發現野生動物商機，遂從2016年開始，以收購藥材為掩護，經常去本地或外地的農村地區，收購野生動物及其毛皮銷售，並從中牟利，買賣野生動物涉案金額達113萬元（約125萬港元）。

警方後以周某父子為「圓心」進行擴案偵查，半個月內拘捕涉案的非法狩獵及收購的9名令犯，查獲各類用於獵捕野生動物的作案工具250餘件，野生動物凍肉50多公斤。警方目前以涉嫌非法經營罪、非法狩獵罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪等罪名，分別對11名疑犯採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。