內地破非法醫美犯罪組織　涉案6400萬人民幣

上海警方近月搗毀2個非法經營走私入境醫美產品的犯罪組織，拘獲40多人，涉案金額高達6400多萬元（人民幣，下同，約7070萬港元）。行動中，警方查獲未經國家批准進口的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療美容類藥品及注射工具多達14.7萬支（瓶），並查處了60多家無證經營的醫療美容診所。

上海警方於周四（4日）召開的新聞發布會稱，2019年1月，經營美容店的錢某結識了來自廣東、河北以及外國的醫美產品賣家。對方聲稱能提供大量走私入境的玻尿酸、肉毒桿菌、水光針等產品。錢某於是大量購入並在自己經營的美容護膚品網店上銷售。

錢某及其同伴於短短一年內，通過這種方式非法經營涉及40多個品種的20多萬支醫療美容產品，涉案金額3400多萬元（約3760萬港元）。同時，另一個以吳某為首的犯罪組織亦利用同樣的方式非法經營各類醫美產品，金額達3000多萬元（約3310萬港元）。

警方調查發現，這些醫美產品大部分都流向了中國各地的無證醫美診所和美容美甲店。這次行動中拘獲的其中一名疑犯王某，曾是上海某知名三甲醫院的護士。王某辭去了醫院工作後經營美甲店，並在店內進行非法微整形業務，從玻尿酸隆鼻、隆額、隆下巴，到注射肉毒桿菌瘦臉、瘦腿，以及水光針美膚等業務十多種。王某更稱，由於她出身護士，客人對她格外信任，一些老客戶甚至自攜各類美容針劑交給她進行注射。

目前，警方已對上述疑犯依法採取刑事強制措施，其餘違法人等已由行政部門依法處理。上海警方表示，將持續淨化醫療美容市場，堅決打擊微整形。