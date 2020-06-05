誤判強姦坐14年冤獄　張志超索賠788萬人民幣

山東省臨沂市臨沭縣第二中學分校於2005年有女學生失蹤被殺，當時年僅16歲的張志超因涉嫌強姦並致人死亡，被判無期徒刑。今年1月，最高法院以證據矛盾及事實不清為由下令重審案件，已服刑14年的張獲改判無罪釋放。周一（1日）他向山東臨沂中級人民法院遞交國家賠償申請書，金額為788.9萬元（人民幣，下同，約874萬港元）。

張的代理律師袁佩表示，索償金額是包括其當事人被侵犯人身自由和精神損害的賠償。袁楓稱，張志超被判刑致其名譽受到嚴重損害，其近親也飽受精神摧殘和閒言閒語的打擊，造成了不可彌補的嚴重後果。張的父親、祖父、祖母、外祖母在他服刑期間相繼去世，其身心所承受的苦難和傷害更是無法衡量，因此應提高本案的精神損害撫慰金額。張亦要求原辦案機關通過媒體公開賠禮道歉。

現年31歲的張志超在向臨沂中院提交的一封親筆信中表示，「從少年到青年，人生中最寶貴和美好的時間，我全部是在監獄裏度過」。他又稱，如果沒有冤案，他可能考入了大學，也會擁有家庭，過着平凡的生活。

張母馬玉萍則指，兒子獲釋至今身心狀態一直未恢復，其頸椎和肺都不好，胸椎有些變形，晚上有時會從夢中驚醒。馬玉萍對記者稱自己不要賠償，稱：「15年是能用金錢衡量的嗎？他進去的時候還沒有成年，對一個人的影響、對他的打擊是終身的。」

在剛結束的十三屆全國人大三次會議上，張志超案被寫入兩高（最高檢和最高法院）工作報告中。報告稱，該案經最高檢檢察委員會討論，認為原起訴、裁判證據不足，應落實疑罪從無原則，支持山東檢察機關提出改判。最高法院院長周強亦指，山東法院依法改判張志超案的做法，是堅持實事求是、有錯必糾。