少年拍片模仿老師傳被約談　母憂評論影響刪片

黑龍江鶴江市一名13歲一名自稱「鍾美美」的男初中生，近日因拍攝多段模仿老師的短片，在網上引發熱議。其後有關短片被刪掉，更傳出該少年遭教育部約談。少年母親周四（4日）澄清，短片是她刪除，少年的班主任亦否認約談學生。

少年在短片平台上載的片段中，分別模仿老師抱病上課、斥責學生等，其演繹獲得不少網民稱讚維肖維妙，又笑稱他是「老師附體」。惟少年上月底突然表示，不再拍攝模仿老師的短片，又將已上載的短片刪除，因而惹來網民質疑他被約談後要求整改。

少年的母親回應，是她將短片隱藏，原因是擔心網絡上的評論好壞摻雜，對孩子造成影響。她又表示兒子每次發片前她都會先看一遍，又不認為兒子在網上走紅，強調他只是個孩子。

針對少年遭教育部約談，鶴崗市教育局一名工作人員否認說法。寶泉嶺農墾管局教育局趙老師則表示，該局沒有跟少年本人聯繫，是學校發現後將事情報告給分局。

少年的的班主任老師田廣霄周四回應稱，因擔心少年現在熱度太高，之後心理會出現落差，於是對少年進行心理輔導。他又指，老師們都認為其短片很有意思，沒要求他將影片下架，只是提醒學生拍片不要影響學習。