地產董事長涉政商黑受審　檢方凍結逾4.6億人民幣資產

內蒙古通遼市新世紀大酒店董事長易連峰等54人，涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，案件周四（4日）在烏海市中院開庭審理。檢方指控稱，易早年創建地產公司和經營酒店為掩護，尋求保護傘等，涉及行賄罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪和非法持有槍枝彈藥罪等18項罪名。警方共逮捕68名組織成員，扣查凍結資產逾4.6億元人民幣（約5.1億港元）。

檢方指控稱，現年57歲的易連峰自1995年開始創立地產公司，以合法經營為掩護，招攬逾33名組織成員，拉攏各級地方官員，其中包括通遼市委常委辛金山、通遼前市委書記傅鐵鋼等官員。該組織大肆組織賣淫、開設賭場謀取巨額利益，共涉及38宗案件，嚴重擾亂社會秩序，成為在通遼政、商、黑三界都具有一定影響力的黑社會組織。

官方曾發布消息稱，易去年受查，同年11月被批准逮捕，直到今年1月被檢方審查起訴。通報稱，易被查後，其涉黑組織公然對抗公安、司法機關調查，拉攏、威脅、恐嚇他人作偽證等違法犯罪行為。烏海市中院表示，此案是該院目前受理規模最大，涉案人員最多的刑事案件。