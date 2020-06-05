新冠肺炎：台灣54日零確診　陸生籲當局盡快解封

台灣的流行疫情指揮中心周五（5日）召開記者會，指揮官陳時中表示，已連續54日無新增本土確診病例，擬開放境外旅客從台灣轉機。陸生團體「陸生返台推動組」同日發聲明，呼籲台當局盡快解封，又表示願配合防疫措施。至於關注境外學生的團體「境外生權益小組」同日下午到台灣的教育部請願。

指揮中心表示，疫情期間，台灣在入境關口共成功攔截138名境外輸入患者，並送往醫院隔離治療，減少患者進入社區造成疫情散播的風險。截至1月22日，台灣防疫部門已為38個航班的4625人檢疫。另外，台灣曾派出8架包機，將滯留疫區的台灣民眾接返。截至周一（1日），台入境部門共開出逾15萬張居家檢疫通知書，入境有症狀旅客超過6000人，共351宗境外輸入病例中，其中138人為入境時已發現。

陸生返台推動組發布聲明稱，全台防疫旅館已有7000間，使用率僅3成，足夠提供陸港澳生返台後進行集中隔離。惟相關部門至今未給出返校時間表，該組織不滿稱：「如果防疫量能足夠，為甚麼不讓境外2000多畢業在即的學生返校？」

另外，境外生權益小組周五在Facebook發起活動，到教育部請願，呼籲台灣的行政院及教育部應立即規劃開放境外應屆畢業生6月底返回台灣，其他境外學生於7月開始分批入境，並在9月14日下學期開學前可全部返校。