韓國瑜第二次面臨危機　罷免團體號召10萬人上街

台灣高雄周六（6日）將舉行罷免市長韓國瑜投票，也是台灣史上首次有直轄市舉行市長罷免投票。連日來，罷韓團體在市內舉行遊行活動拉票，至於韓國瑜及國民黨一方則集中凸顯其上任市長後的政績，以圖強化罷免行動欠正當性。

罷韓投票前最後一晚，罷韓團體周五（5日）晚上8時將舉辦「重返美麗島 反恐大遊行」，目標是號召10萬人上街。根據高雄市政府周四（4日）傍晚公布的韓國瑜市政行程，原定周五晚時到民生、河東路口視察，不巧與罷韓遊行重疊，高雄市府隨即修改行程，避免一場硬碰。

針對這次罷韓投票，民進黨周三（3日）在中常會中通過聲明，內容是呼籲市民踴躍回高雄投票。國民黨發言人洪于茜指出，民進黨傾全力罷韓，除透過電話動員、發黨員信，甚至在市黨部掛出罷韓的宣傳廣告，更直接在中常會作公開呼籲，目的根本不是為高雄，而是為了民進黨。

據高雄市選舉委員會統計，這次罷免案投票人數約230萬人，成功罷免需符合兩個條件：一、同意票多於不同意票；二、同意票須達投票人總數的四分一（約為57萬票）。據了解，有關罷免門檻規定是於2016年才實施，以往需「投票率要超過五成，而同意票也要超過有效票的二分一」才能罷免。

若罷免案成功通過，經中央選舉委員會核定後，將於7日內公告投票結果，須在6月13日前正式公告，3個月內辦理市長補選，韓國瑜自公告當日起解除職務，4年內不得再選高雄市長。而在選出新市長期間，市長職缺將由行政院派人代理。

韓國瑜於2018年11月九合一選舉，以89萬票當選第三屆高雄市市長。國民黨台北市議員游淑慧周四在市政總質詢時便指出，57萬票可罷免89萬票，是少數罷免多數，質疑制度不合理。台北市長柯文哲回應，「想一想好可怕」。

據知，韓國瑜是台灣史上唯一兩次面對罷免案的政治人物。1994年，時任台北立法委員的韓國瑜等人，因支持興建台電龍門核電廠（俗稱核四），遭反核團體提出罷免。當年韓國所得的罷免票雖然最多，但因投票未達法定門檻，他最終避過罷免。