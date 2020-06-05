新冠肺炎︰穿山甲升為國家一級保護動物　將受嚴格保護

新冠肺炎肆虐全球，多項研究表明，穿山甲可能是新冠病毒中間宿主，引起輿論關注。國家林業和草原局周五（5日）通報，為加大對穿山甲的保護力度，當局決定將穿山甲屬所有種由國家二級保護野生動物提升至一級，標誌着當前在中國自然分布的中華穿山甲，和據文獻記載中國曾有分布的馬來穿山甲和印度穿山甲將受到嚴格保護。

通報指出，中華穿山甲曾廣泛分布於長江以南17個省區市，惟因過度獵捕利用和棲息地破壞，其分布範圍不斷縮小，種群數量急劇下降，保護形勢非常嚴峻。根據2003年發布的第一次全國陸生野生動物資源調查結果，中華穿山甲分布範圍已縮減至11個省，數量降至約6.4萬隻。

中國自2007年起已嚴格禁止從野外獵捕穿山甲；2018年8月，更全面停止商業性進口穿山甲及其製品，並通過開展專項行動等措施，加大破壞穿山甲等野生動物資源犯罪的打擊力度。惟因棲息地不斷受破壞，對濫食穿山甲懲處力度不夠等原因，穿山甲急劇下降趨勢未能扭轉，為此，中國近年加快推進穿山甲升為國家一級保護野生動物的工作。

據通報，國家林草局下一步將繼續採取措施，強化穿山甲保護拯救工作，包括加快穿山甲野外種群和棲息地調查監測，劃定保護區域、開展專項保護行動；組織力量加強野外巡護，嚴防偷獵盜獵；加強穿山甲人工繁育及野化放歸研究，建設穿山甲保護研究中心和基因庫；嚴厲打擊非法交易、走私、濫食穿山甲及其製品等違法行為等。