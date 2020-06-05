雷霆20：粵港澳三地反罪惡行動　廣東警拘逾1350疑犯

在內地公安部統一指揮下，廣東省公安廳與香港、澳門警方自5月18日起，展開「雷霆2020」聯合打擊行動，嚴厲打擊跨境有組織犯罪。根據行動部署，三地警方在5月22日至23日同步展開統一清查行動。行動中，廣東全省公安機關共清查1.4萬餘處娛樂場所，檢查2.3萬餘輛汽車；破獲920餘宗刑事案件，拘捕逾1350名疑犯。

行動查處950餘宗治安案件，處罰1750餘名違法人員；查獲460餘名涉毒人員，繳獲1.07公斤各類毒品，65支火藥槍、氣槍、射釘槍等各類槍枝，以及14,147發空包彈、鉛彈、鋼珠彈等各類子彈，同時繳獲贓款約245萬元人民幣（約272萬港元）。

其中，汕尾市公安局聯合深圳、東莞三市海警部門，於5月19日凌晨成功偵破一宗涉嫌組織、運送他人偷越國（邊）境案，20名涉案人員被捕，包括疑犯羅某堯等5人（越南籍3人），另有15名偷渡人員（越南籍13人）遭查獲，2輛涉案車輛被查扣。羅某堯等疑犯已被依法刑拘，2名中國籍偷渡人員被依法行政處罰。

此外，當局針對涉槍涉爆及危險品犯罪開展拉網式清查，並指導物流企業嚴格落實收寄驗視、實名收寄、過機安檢「三個100%」的制度。廣東省公安廳組織東莞市公安局多方快速調證，迅速鎖定目標對象。隨後警方赴貴州、廣西、湖南、江西、河南、福建等地集中收網，拘捕疑犯53人，繳獲47支各類槍枝，包括45支由射釘槍改製的火動力槍枝、2支氣動力槍枝。

另一邊廂，行動期間香港警方共搜查527個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧及住宅單位等，並拘捕380人，他們涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，以及「搶劫」、「非法入境」、「非法賭博」、「刑事毀壞」、「傷人」及「管有攻擊性武器」等；檢獲的毒品和涉及非法活動的貨物總值約6850萬港元。