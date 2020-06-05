中印軍方擬舉行會談　傳雙方從對峙點「稍微後撤」

中國及印度邊境近期風雲色變，印媒報道指，兩國高級軍事官員將於周六（6日）舉行會談，以結束邊境對峙，據報雙方均拒絕美國調停兩國邊境爭端的建議。另報道指，中印雙方目前已從拉達克地區對峙點「稍微後撤」，中方軍隊後撤2公里，印方則後撤1公里，惟該媒體最新報道則指對峙未有緩和迹象。

報道指，美國總統特朗普上周曾言美方已準備、願意且可以就中印邊界爭端調解或仲裁，惟中印均拒絕了其建議。對此，有專家表示印度作為美國印太戰略的一部分，特朗普的建議反映美國的地緣政治企圖。然而，印度堅持獨立外交政策的傳統，完全與美國對抗中國的可能性甚微，因這將損害印方自身國家利益。

美國企業研究所常駐研究員杜海姆（Sadanand Dhume）也指出，雙方都不希望有任何形式的外部調解，又強調中印兩國有着良好記錄，確保這類緊張局勢不會蔓延成衝突。印度傳媒早前指出，中印軍方代表計劃於周六舉行中將級別高層會談，印度會由第14集團軍中將辛格（Harinder Singh）代表參加會談，消息人士指出，印方將在會談中就緩和緊張局勢提出具體建議。

對此報道指中印兩軍負責人將於周六會面，中國外交部發言人耿爽周五（5日）在記者會上重申，中印邊境地區目前局勢總體穩定、可控，中印之間有完善的涉邊機制，雙方通過外交和軍事渠道保持密切溝通，致力於妥善處理有關問題。